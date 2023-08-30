30 Августа 2023
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Фото: МЧС

В Госдуме заявили, что взрыв в отделении "ЕР" в Новой Каховке — теракт

Взрыв в отделении партии "Единая Россия" в Новой Каховке был терактом, сообщил в Telegram депутат Госдумы России, секретарь херсонского реготделения Игорь Кастюкевич.

По его словам, действия были направлены на запугивание граждан и работников партии. При этом "ЕР" продолжит работать и будет принимать граждан в другом месте. Пострадавших и жертв при взрыве в отделении нет, отметил парламентарий.

Украинский беспилотник ударил в офис штаба "Единой России" в городе. На месте работают правоохранительные органы.

"То, что произошло – акт ненависти по отношению к тому, что происходит на левобережье и тем положительным изменениям, которые происходят на Херсонщине", - отметил Кастюкевич.

В здании днем ранее глава администрации Владимир Леонтьев проводил прием граждан.

Теги: теракт, Госдума


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