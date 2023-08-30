30 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Над Псковом и областью ввели ограничения на полеты самолетов

Над Псковом и областью ограничено воздушное пространство для самолетов.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Пскова, гражданских рейсов в ночь на 30 августа, не было. 29 августа в аэропорту было обслужено четыре рейса - во Внуково и в Сочи. На 30 августа прилет ближайшего рейса запланирован на 09:00.

Ограничение введено после атаки беспилотников на военный аэродром. Четыре самолета Ил-76 были повреждены. По предварительной информации, жертв нет.

Теги: Псков, самолеты, атака, беспилотники


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