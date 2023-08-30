В России разработали основания для признания паспортов недействительными

Министерство внутренних дел России разработало проект постановления об основаниях для признания недействительными всех видов паспортов граждан.

Подразделения Министерства иностранных дел РФ, МВД и органы пограничного контроля получают право изъять паспорт, если указанные в нем данные недостоверны. Речь идет о персональных данных, фактах наличия гражданства, фотографии в документе, дате окончания срока действия паспорта, персональных данных несовершеннолетних детей, данных в других документах, включая визы, штампов о пересечении границы, сообщает "Коммерсант".

В июне глава государства Владимир Путин подписал закон, утверждающий основания для признания недействительными загранпаспортов россиян. Он позволяет изымать документ при несоответствии данных владельца, а также при истечении срока его действия.