30 Августа 2023
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Фото: Накануне.ru

В России разработали основания для признания паспортов недействительными

Министерство внутренних дел России разработало проект постановления об основаниях для признания недействительными всех видов паспортов граждан.

Подразделения Министерства иностранных дел РФ, МВД и органы пограничного контроля получают право изъять паспорт, если указанные в нем данные недостоверны. Речь идет о персональных данных, фактах наличия гражданства, фотографии в документе, дате окончания срока действия паспорта, персональных данных несовершеннолетних детей, данных в других документах, включая визы, штампов о пересечении границы, сообщает "Коммерсант".

В июне глава государства Владимир Путин подписал закон, утверждающий основания для признания недействительными загранпаспортов россиян. Он позволяет изымать документ при несоответствии данных владельца, а также при истечении срока его действия.

Теги: паспорта, МВД


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