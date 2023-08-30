Атака беспилотников в Пскове: повреждены четыре Ил-76

Четыре самолета Ил-76 повреждены в Пскове.

Это произошло после атаки беспилотников на военном аэродроме, сообщает ТАСС.

Воздушное пространство над городом и областью ограничено для самолетов. Губернатор региона Михаил Ведерников заявил, что силы Минобороны России отражают атаку беспилотников. По предварительной информации, жертв нет.

Предварительно, один из дронов попал в топливозаправочный комплекс на территории псковского аэропорта, сообщает Telegram-канал Mash. Там наблюдается крупный пожар — над городом поднимается чёрный дым.