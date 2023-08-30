30 Августа 2023
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Фото: МЧС

Атака беспилотников в Пскове: повреждены четыре Ил-76

Четыре самолета Ил-76 повреждены в Пскове.

Это произошло после атаки беспилотников на военном аэродроме, сообщает ТАСС.

Воздушное пространство над городом и областью ограничено для самолетов. Губернатор региона Михаил Ведерников заявил, что силы Минобороны России отражают атаку беспилотников. По предварительной информации, жертв нет.

Предварительно, один из дронов попал в топливозаправочный комплекс на территории псковского аэропорта, сообщает Telegram-канал Mash. Там наблюдается крупный пожар — над городом поднимается чёрный дым.

Теги: беспилотники, Псков, атака, самолеты


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Развитие сюжета:

Ранее 30.08.2023 02:00 Мск Над Псковом и областью ввели ограничения на полеты самолетов

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