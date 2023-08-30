Россияне скупают книги о "Гарри Поттере"

Книги из серии "Гарри Поттер" писательницы Джоан Роулинг впервые попали в пятерку бестселлеров Всероссийского книжного рейтинга (за январь – июнь 2023 года.

Его составляет Российский книжный союз. Комплект из всех семи томов серии, выпускаемый в футляре, занял в списке сразу второе место – его общие продажи за это время составили 38,5 млн руб. Стоимость комплекта в рознице составляет 5200–6300 руб.

Первая книга – "Гарри Поттер и философский камень" – оказалась на пятой строчке, ее продажи за указанный период составили 18,3 млн руб.

В 2022 году автор серии Джоан Роулинг прекратила сотрудничество с Россией, и переиздание ее книг приостановлено, сообщают "Ведомости".

Напомним, студия Warner Brothers приступила к разработке новой франшизы по миру Гарри Поттера.