30 Августа 2023
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Фото:Warner Bros.

Россияне скупают книги о "Гарри Поттере"

Книги из серии "Гарри Поттер" писательницы Джоан Роулинг впервые попали в пятерку бестселлеров Всероссийского книжного рейтинга (за январь – июнь 2023 года.

Его составляет Российский книжный союз. Комплект из всех семи томов серии, выпускаемый в футляре, занял в списке сразу второе место – его общие продажи за это время составили 38,5 млн руб. Стоимость комплекта в рознице составляет 5200–6300 руб.

Первая книга – "Гарри Поттер и философский камень" – оказалась на пятой строчке, ее продажи за указанный период составили 18,3 млн руб.

В 2022 году автор серии Джоан Роулинг прекратила сотрудничество с Россией, и переиздание ее книг приостановлено, сообщают "Ведомости".

Напомним, студия Warner Brothers приступила к разработке новой франшизы по миру Гарри Поттера.

Теги: Гарри Поттер, книги


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Ранее 16.02.2023 14:10 Мск Студия Warner Brothers собирается снять фильм "Гарри Поттер и проклятое дитя"

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