04 Августа 2023
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Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Приговор экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко по делу о крупных взятках оставили без изменений

Приговор экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко по делу о крупных взятках оставили без изменений. Мосгорсуд решил ничего не менять и в приговорах сообщников Василия Критинина и Виктора Белевцова.

Напомним, 17 мая 2022 года суд приговорил экс-полковника к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн руб. Бывший руководитель управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ был фигурантом дела о получении взяток на 1,4 млрд руб. Как считало следствие, взятки Захарченко получил в 2007-16 гг. от группы бизнесменов – Валерия Маркелова, Бориса Ушеровича, Дмитрия Моторина, а также Ивана Станкевича.

В июне 2019 г. Захарченко приговорили к 13 годам колонии строгого режима за получение особо крупной взятки и воспрепятствование правосудию. При этом он был лишён всех наград и звания полковника. Кроме лишения свободы Пресненский суд Москвы прибавил к наказаниям и штраф в 118 млн руб. В октябре 2019 г. приговор Захарченко был смягчен на полгода (до 12,5 лет).

Теги: дмитрий захарченко, приговор, взятки


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