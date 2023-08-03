Госдолг Свердловской области вырос на 2 миллиарда с апреля

Госдолг Свердловской области вырос с апреля по июль на два миллиарда рублей. Рост вызван привлечением инфраструктурного кредита - регион одолжил денег на дородный ремонт и строительство социальных объектов.

По сообщению Коммерсантъ-Урал, в апреле госдолг области был 106,9 миллиарда, а в июля стал уже 108,9. Регион привлек инфраструктурный бюджетный кредит под 3%, деньги будут направлены на строительство и реконструкцию улиц, создание лицея и поликлиники в развивающихся районах Екатеринбурга.

На сегодня Свердловская область должна по бюджетным кредитам и ценным бумагам 59,8 млрд руб. и 49,2 млрд руб. соответственно. При этом регион не имеет задолженности перед кредитными организациями.