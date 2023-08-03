03 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Около Москва-Сити произошел взрыв

Около одной из башен комплекса Москва-Сити произошел взрыв.

Известно, что неустановленный молодой человек в синей спортивной одежде поссорился с владельцем одного из припаркованных поблизости автомобилей - спортивной машины Jaguar F-Type жемчужного цвета, и бросил в салон учебную гранату. Прозвучал взрыв, волной в машине выбило стекла. Водитель не пострадал, нападавший скрылся, но попал на несколько видеозаписей.

Mash со ссылкой на очевидца сообщает, что несколько лет назад водитель спорткара на этом же месте сбил человека на самокате.

Baza уточняет, что сначала мужчина подошел к водителю Jaguar и потребовал открыть дверь. Когда тот отказался это делать, мужчина достал пистолет. После этого водитель иномарки вышел из машины. Нападавший сел в автомобиль и попытался его завести. Однако сделать это у него не получилось и тогда он вышел и бросил внутрь машины гранату. Такими сведениями поделились очевидцы.

На место выехали сотрудники полиции.

Теги: москва-сити, взрыв


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