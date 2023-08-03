Российский автопром готов обеспечить "чиновничество наше замечательное" транспортом

Российский автопром готов закрыть потребность российского чиновничества в отечественных автомобилях, заявили на основных заводах страны. Напомним, ранее на встрече с руководителями промышленных предприятий президент России Владимир Путин заявил, что теперь все российские чиновники должны закупать только отечественные автомобили, даже если они не такие комфортные, как иномарки.

"Все это чиновничество наше замечательное должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей", - добавил Путин.

Возможности российского автопрома подверглись некоторому сомнению, однако три завода уже заявили, что готовы покрыть потребности российских чиновников.

Гендиректор компании Aurus Андрей Панков считает, что завод в Республике Татарстан располагает всеми производственными ресурсами для того, чтобы обеспечить потребность государства в выпуске отечественных представительских автомобилей, а также возможностями для дальнейшего масштабирования производства.

Он напомнил, что компания является единственным российским производителем, имеющим опыт серийного выпуска автомобилей класса люкс, передает РИА Новости.

Производство автомобилей Aurus, предназначенных для перевозки первых лиц государства, организовано в Татарстане. Стоимость седана Aurus Senat в базовой комплектации два года назад составляла 18 млн руб.

Автомобиль серии "Кортеж" (торговая марка Aurus) впервые был презентован на инаугурации президента России: Владимир Путин на нем выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец.

Свои автомобили для нужд чиновников предложил и "АвтоВАЗ". Тольяттинский завод имеет необходимые производственные мощности для обеспечения госзакупок автомобилей для чиновников в необходимых объемах, сообщили РИА Новости в компании. Добавим, что с уходом западных компаний с российского рынка "АвтоВАЗ" столкнулся с нехваткой многих компонентов, включая стеклоподъемники, системы ABS и подушки безопасности. В прошлом месяце стало известно, что ABS снова устанавливаются на тольяттинском конвейере.

Другой "российский" производитель легковых автомобилей - "Москвич" – также заявил, что способен удовлетворить спрос на автомобили для нужд государственного сектора, передает ТАСС. Напомним, автозавод "Москвич" возобновил работу в ноябре 2022 года, запущено серийное производство нового городского кроссовера "Москвич 3". Происхождение "Москвичей", собираемых в России на бывшем заводе Renault, вызвало множество споров. Властями начало сборки подавалось как победа и пример импортозамещения, но в реальности локализация производства многими экспертами (да и простыми покупателями) оценивается как "переклеивают шильдик" на китайскую машину.

Напомним, что ранее пересадить государевых мужей на отечественные машины угрожал министр финансов России Антон Силуанов.

"Полностью поддерживаю позицию. Для госнужд надо закупать произведенные в России машины. Сегодня для этого есть ценовые ограничения, но нет ограничений к локализации. Надо вводить такие условия. Мы готовы первыми поучаствовать в закупке отечественных автомобилей", - отметил министр, беседуя со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

"Мы такое же решение можем принять в отношении Госдумы. У нас есть "Москвич", есть Lada, есть Aurus, кому и "Волгу" новую. Зюганов вот "Ниву" хочет", - сказал Володин.