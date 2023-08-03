Похоронное пособие можно будет получить через Госуслуги

Правительство внесло в Госдуму проект закона, согласно которому компенсацию похоронных трат можно будет оформить через Госуслуги.

Проект предполагает поправить закон "О погребении и похоронном деле", чтобы заявку на выплату можно было подать в электронном виде. Речь идет о компенсации затрат согласно перечню гарантированных услуг. Так, безвозмездно предоставляется оформление документов, необходимых для погребения; гроб и необходимые для погребения предметы, перевозка тела умершего на кладбище и погребение, напоминает ТАСС.

Размер выплаты предлагается устанавливать исходя из прейскуранта, актуального на день смерти, и региона, в котором гражданин жил или умер, уточняет РИА Новости.

За выплатой через Госуслуги могут обратиться родственники покойного. Если проект не вызовет серьезных нареканий Думы, поправки начнут действовать с 1 января 2025 года.

Добавим, что рынок ритуальных услуг в России решено "вывести на чистую воду": до 1 сентября текущего года каждый регион должен создать реестр организаций и предпринимателей, которые правомерно займутся похоронным делом. Соответствующая информация будет опубликована на государственных интернет-порталах с указанием стоимости. Вводить госрегулирование цен на ритуальные услуги не предусматривается

Ранее сообщалось, что положение о госрегулировании стоимости ритуальных услуг предполагает проект закона о похоронном деле. Как говорила зампред комитета Демы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, участвовавшая в работе над документом, цены в этой сфере никак не регулируются, на рынке работает множество недобросовестных частных компаний, которые существенно завышают цены.