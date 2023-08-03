03 Августа 2023
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Фото: RT

Россия сделала все возможное, чтобы не допустить ***** на Украине, - Песков

Россия сделала все возможное, чтобы не допустить ***** на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на форуме "Территория смыслов".

По его словам, когда в 2014 году на Украине случился переворот и "начали поднимать голову националисты, и когда Донбасс не захотел с ними жить, когда понял, что власть националистов устанавливается, был очень сложный момент".

"Россия делала все, чтобы не допустить *****. Россия делала все, чтобы выйти на мирное урегулирование этой проблемы и политико-дипломатическими методами отстоять права Донбасса и жителей Донбасса", - сказал Песков.

По словам Пескова, минские договоренности, родившиеся в результате сложных переговоров, были продуктом дипломатического успеха Москвы, поскольку пошаговое выполнение договоренностей в то время позволило бы избежать ***** и позволило бы жителям Донбасса жить на особых условиях с особыми правами. Россия не знала, что Запад и Украина не собираются выполнять минские договоренности и шла по пути реализации документа, пыталась вынудить Киев идти по политико-дипломатическому пути решения проблемы, передает РИА Новости.

"Потом, когда уже фактически стало ясно, что никто не собирается выполнять минские договоренности, когда стало понятно, что Украина готовится к *****, когда стало понятно, что туда уже залезли натовские военные советники, когда стало понятно, что Киев фактически является марионеткой в руках прежде всего Вашингтона, и когда стало понятно, что этой самой ***** уже не избежать, тогда начало происходить то, что начало происходить", - сказал Песков.

Интересно, что употребление слова ***** в контексте событий на Украине считается неверным, поскольку Россия ведет там специальную военную операцию, а иное толкование может расцениваться как дискредитация действий вооруженных сил России

 

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