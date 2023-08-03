Поляки перебросили к границе с Белоруссией вертолеты. Летчики имеют боевой опыт в Афганистане и Ираке

Боевые вертолеты польских ВВС перебазированы к границе с Белоруссией. Об этом со ссылкой на первого заместителя командующего Генерального командования Вооруженных сил Польши генерала Марека Соколовского передает Интерфакс.

По словам военного, произведена перегруппировка вертолетов из состава 1-й авиационной бригады и 25-й воздушной кавалерийской бригады. В соответствии с приказом министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака, вертолеты будут базироваться в двух местах в режиме немедленного реагирования на случай возникновения тревожных ситуаций на границе. Соколовский отметил, что боевое дежурство будут нести летчики, "применявшие бортовое вооружение и ракеты в Афганистане и Ираке".

Напомним, 1 августа МИД Польши заявил, что два вертолета ВВС Белоруссии нарушили воздушное пространство страны. Министерство обороны Польши посчитало "провокационными" действия вертолетов из Белоруссии на границе.

Министерство обороны Белоруссии опровергает обвинения Варшавы. В ведомстве заявили, что они надуманы и сделаны польским военно-политическим руководством, чтобы оправдать наращивание сил и средств у границы с республикой.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на днях заявил, что якобы около 100 бойцов ЧВК "Вагнер" выдвинулись в сторону Сувалкского коридора. По его словам, они, вероятно, будут маскироваться под белорусских пограничников и будут помогать нелегалам проникать на территорию Польши, "чтобы дестабилизировать ее". Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг заявления Варшавы.