Поляки перебросили к границе с Белоруссией вертолеты. Летчики имеют боевой опыт в Афганистане и Ираке

03 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Армия и ВПК За рубежом
Фото: пресс-служба Восточного военного округа

Поляки перебросили к границе с Белоруссией вертолеты. Летчики имеют боевой опыт в Афганистане и Ираке

Боевые вертолеты польских ВВС перебазированы к границе с Белоруссией. Об этом со ссылкой на первого заместителя командующего Генерального командования Вооруженных сил Польши генерала Марека Соколовского передает Интерфакс.

По словам военного, произведена перегруппировка вертолетов из состава 1-й авиационной бригады и 25-й воздушной кавалерийской бригады. В соответствии с приказом министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака, вертолеты будут базироваться в двух местах в режиме немедленного реагирования на случай возникновения тревожных ситуаций на границе. Соколовский отметил, что боевое дежурство будут нести летчики, "применявшие бортовое вооружение и ракеты в Афганистане и Ираке". 

Напомним, 1 августа МИД Польши заявил, что два вертолета ВВС Белоруссии нарушили воздушное пространство страны. Министерство обороны Польши посчитало "провокационными" действия вертолетов из Белоруссии на границе.

Министерство обороны Белоруссии опровергает обвинения Варшавы. В ведомстве заявили, что они надуманы и сделаны польским военно-политическим руководством, чтобы оправдать наращивание сил и средств у границы с республикой.

 

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на днях заявил, что якобы около 100 бойцов ЧВК "Вагнер" выдвинулись в сторону Сувалкского коридора. По его словам, они, вероятно, будут маскироваться под белорусских пограничников и будут помогать нелегалам проникать на территорию Польши, "чтобы дестабилизировать ее". Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг заявления Варшавы.

Теги: боевые вертолеты, польша


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети