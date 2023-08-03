03 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

На Урале задержали обидчиков девушки, называвших себя "участниками СВО"

Полицейские задержали подозреваемых в избиении девушки из-за цвета волос в Каменске-Уральском. Об этом сообщил руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых.
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Вечером 2 августа с заявлением в дежурную часть местного отдела полиции №23 обратилась девушка 2004 года рождения с просьбой привлечь к уголовной ответственности двоих неизвестных. По ее словам, 1 августа, находясь в районе дома №10 по улице Строителей, они нанесли ей побои, столкнули в фонтан и угрожали расправой. При этом нападавшие заявили, что якобы вернулись из зоны специальной военной операции.

Как рассказал Накануне.RU полковник Горелых, полицией задержаны двое местных жителей 1991 и 1993 годов рождения, судимых за имущественные преступления, истязание и незаконный оборот наркотиков. Оказалось, что они не имеют отношения к военной службе и не принимали участия в СВО.

"Задержанные пояснили, что совершили противоправные деяния, находясь в состоянии алкогольного опьянения, а мотивацией такого поступка стал не понравившийся им внешний вид девушки с разноцветными волосами. В настоящее время следственным отделом ОП №23 МО МВД России "Каменск-Уральский" возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ – "Хулиганство", - отметил полковник Горелых.

Он добавил, что оба подозреваемых сейчас содержатся под стражей и уже принесли извинения потерпевшей.

Теги: девушка, полиция, нападение, Каменск-Уральский


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