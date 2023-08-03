Уралец, бросивший 5-летнюю дочь на улице и найденный мертвым, был судим за наркотики

В полиции подтвердили, что обнаружили тело мужчины, 5-летнюю дочь которого нашли брошенной на площадке на Эльмаше. Также силовики выяснили некоторые криминальные моменты из биографии погибшего.

Накануне вечером в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга во дворе по улице Баумана жители увидели девочку в возрасте 5-6 лет. Ребенок был без присмотра взрослых. На место вызвали полицейских, которым девочка рассказала, что ее зовут Соня, ей 5 лет, но где живет, пояснить не смогла.

В МВД быстро выяснили, что в тот день Соня с отцом поехала кататься на велосипеде. При этом семья живет в Академическом районе, что примерно в 20 км от места, где нашли ребенка. На Эльмаше мужчина оставил дочь одну гулять на площадке, сказав, что скоро вернется, но затем исчез. Позже полицейские нашли его велосипед, но на телефонные звонки он не отвечал. А через какое-то время уральца обнаружили мертвым в кустах.

Как рассказал Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сегодня вечером на улице Таганская в Орджоникидзевском районе было найдено тело мужчины, 5-летняя дочь которого вчера долгое время была без присмотра взрослых. По его сведениям, гражданская супруга погибшего опознала отца Сони по фотографии. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа территориального ОВД.

По данным полковника Горелых, ранее судимый за причастность к незаконному оборону наркотиков гражданин отбывал наказание в исправительном учреждении системы ГУФСИН в городе Касли Челябинской области. Мужчина освободился из мест лишения свободы в 2014 году.

"На месте его обнаружения следов волочения и борьбы сыщики не обнаружили. Личные вещи из рюкзака, лежавшего рядом, не пропали. Поза, в которой находился мужчина, естественная. По одной из отрабатываемых полицией версий, возможной причиной смерти могло быть злоупотребление опасными веществами. Точный ответ на вопрос, что случилось, даст специальное исследование", - отметил Валерий Горелых.

Он уточнил, что распространяемая в СМИ информация о возвращении девочки в семью является откровенной ложью.

"Ребенок по-прежнему находится в социальном детском учреждении и пробудет в нем до окончания разбирательства", - заключил представитель МВД.

Как добавил старший помощник руководителя Следственного комитета РФ по Свердловской области Александр Шульга, на месте происшествия работает следователь СКР. Будет проведена судебная медицинская экспертиза для установления давности и точной причины смерти мужчины. Также будут выясняться и другие обстоятельства случившегося.