03 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Отец брошенной на площадке в Екатеринбурге 5-летней девочки найден мертвым в кустах

Отца оставленной на площадке в Екатеринбурге 5-летней девочки нашли мертвым. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, мужчину нашли в кустах, недалеко от места, где заметили ребенка. Ural Mash утверждает, что предварительной причиной его смерти стала передозировка наркотиками.

Напомним, накануне в Орджоникидзевском районе столицы Урала бдительные граждане во дворе по улице Баумана увидели девочку в возрасте 5-6 лет. Ребенок был один и без присмотра взрослых. На место вызвали полицейских, которым девочка рассказала, что ее зовут Соня и ей 5 лет, а где живет, пояснить не смогла.

Найденная на Эльмаше в Екатеринбурге девочка(2023)|Фото: В.Н. Горелых

Представители МВД выяснили, что в тот день Соня с отцом поехала кататься на велосипеде. Через некоторое время мужчина оставил ее одну гулять на площадке, сказав, что скоро вернется, но так и не вернулся. Позже силовики нашли его велосипед, на телефонные звонки он не отвечал.

В свою очередь, мать ребенка, узнав о найденной дочери, заявила полицейским, что претензий ни к кому не имеет и попросила прекратить разбирательство. Однако сыщики все равно решили выяснить все подробности этой истории и проверяют условия жизни Сони и взаимоотношения в семье.

Теги: девочка, отец, площадка, Екатеринбург


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Ранее 03.08.2023 09:33 Мск В Екатеринбурге полиция ищет родителей 5-летней девочки, найденной на Эльмаше

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