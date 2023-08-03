С начала года на службу по контракту в ВС РФ поступило более 231 тысячи человек

С 1 января по 3 августа на службу по контракту в России приняты более 231 тыс. человек, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил.

Он добавил, что служба по контракту должна стать в России "престижной", для чего предпринимается ряд решений.

"Нам удалось существенным образом повысить социальную защищенность военнослужащих", - заявил Медведев.

Также он полагает, что в РФ удалось успешно адаптировать систему отбора на службу по контракту к условиям СВО.