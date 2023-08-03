Полицейские задержали одного из зачинщиков драки со стрельбой в Сургуте

Полицией Югры задержан предполагаемый зачинщик драки со стрельбой в Сургуте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

26-летнего мужчину подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений другому 25-летнему участнику драки. Возбуждено уголовное дело по статье Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Фигурант задержан и в порядке ст.91 УПК РФ помещен в изолятор временного содержания. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Полицейскими проводятся дальнейшие мероприятия, по результатам которых все участники противоправных деяний будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело, квалифицирующееся ч.2 ст.213 УК РФ (Хулиганство).