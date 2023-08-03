Бастрыкин потребовал доклад из-за загрязнения реки Курасан в Челябинской области

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о результатах процессуальной проверки по информации о загрязнении реки Курасан в Челябинской области.

Напомним, Росприроднадзор организовал внеплановую проверку на промышленных площадках "Южуралзолото" в Верхнеуральском районе после многочисленных жалоб граждан на загрязнение реки Курасан. Были отобраны пробы воды в реках Курасан и Сухой Курасан. В образцах обнаружено превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ, что создает серьезную угрозу рекам. В деятельности предприятия выявили нарушения требований природоохранного законодательства в области надзора за водными ресурсами и при обращении с отходами производства.

В СК по факту загрязнения рек проводилась процессуальная проверка, по ее итогам принято решение о передаче сообщения по подследственности в органы внутренних дел. Бастрыкин потребовал доложить о результатах процессуальной проверки и причинах направления ее материалов в органы внутренних дел, сообщили в Информационном центре СК.