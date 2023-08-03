В Нижневартовске прокуратура и следком проводят проверку из-за смерти подростка от отравления метанолом

В Нижневартовске следственный комитет проводит доследственную проверку о гибели в реанимации 16-летнего юноши, который отравился метанолом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Трагедия произошла 1 августа.

16-летний подросток находился на базе "УралМетРесурс" со своим старшим братом, где трудились. Мальчик нашел бутылку с неустановленной жидкостью, решив, что это вода, выпил из нее. После этого юноша почувствовал себя плохо, был госпитализирован в больницу и умер.

В СКР сообщили, что проверяется законность нахождения лиц иностранного государства на территории Российской Федерации и осуществления ими трудовой деятельности на предприятии города Нижневартовска.

Прокуратура тоже выясняет все обстоятельства происшествия, причины и условия, ему способствовавшие, дана оценка соблюдению уполномоченными органами и организациями требований миграционного и трудового законодательства, в том числе по обеспечению безопасных условий труда, а также законодательству о профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По итогам надзорных мероприятий, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.