03 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

КДК оштрафовал "Локомотив" на 70 тысяч рублей по итогам кубкового матча с "Уралом"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза применил санкции к московскому "Локомотиву" по итогам матча Кубка России с екатеринбургским "Уралом".
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Напомним, встреча 1-го тура группового этапа Пути РПЛ состоялась на минувшей неделе. "Железнодорожники" одержали волевую победу на своем поле со счетом 2:1. На гол уральца Тимура Аюпова москвичи ответили забитыми мячами Вильсона Изидора и Наира Тикнизяна.

Накануне прошло заседание КДК, на котором, в числе прочих, рассматривались нарушения на этой игре. Как сообщили Накануне.RU в Российском футбольном союзе, за задержку начала матча принято решение оштрафовать ФК "Локомотив" на 50 тысяч рублей. Кроме этого, за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений столичный клуб оштрафован еще на 20 тысяч рублей.

К "Уралу" по итогам встречи у представителей КДК никаких вопросов не возникло. Ответный кубковый матч между этими командами пройдет в сентябре в Екатеринбурге.

Теги: Урал, Локомотив, Кубок, штраф, КДК


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