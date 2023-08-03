Генпрокуратура проверит, на что идут IT-гранты из бюджета

Генпрокурор России Игорь Краснов распорядился проверить законность использования бюджетных денег на гранты на IT-проекты.

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В сообщении Генпрокуратуры отмечается, что отрасль ключевая для экономики, и в последние годы на нее выделялось значительное количество средств.

Проверять будут не только выдачу грантов, но и создание многочисленных ведомственных информационных систем, число которых в последние годы растет как минимум в математической прогрессии.

В середине июня Минцифры, которое стало основным распределителем бюджетных средств на информационные технологии, сообщило о приостановке выдачи грантов на новые разработки в сфере IT, проверке оператора грантов и обновлении состава комиссий, выдающих гранты. Пока срок приостановки – до 1 сентября.