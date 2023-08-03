"АвтоВАЗ" заявил, что сможет обеспечить закупку автомобилей для чиновников

"АвтоВАЗ" имеет необходимые производственные мощности для обеспечения госзакупок автомобилей для чиновников в необходимых объемах. Об этом сообщили РИА Новости в компании.

Другой российский производитель легковых автомобилей - "Москвич" – также заявил, что способен удовлетворить спрос на автомобили для нужд государственного сектора. Об этом передает ТАСС.

Ранее на встрече с руководителями промышленных предприятий президент России Владимир Путин заявил, что теперь все российские чиновники должны закупать только отечественные автомобили, даже если они не такие комфортные, как иномарки. При этом на источник РИА Новости сообщил, что российский автопром пока не обладает достаточными мощностями, чтобы сделать большую закупку машин для российских чиновников.