Ключевые векторы позиционирования Владимирской области на Международной выставке-форуме «Россия»: древняя история, традиции и инновационная экономика

Правительство Владимирской области продолжает формирование концепции участия региона в Международной выставке-форуме «Россия», который стартует 4 ноября и продлится до 12 апреля.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Владимирской области, ключевые линии позиционирования регионе на выставочной экспозиции – древняя история, культура и традиции, а также инновационная экономика и развитие социальной сферы.

В целом на форуме будет представлен регион России, где интересно и комфортно жить, учиться, работать, отдыхать и путешествовать. Где знания, инновации и технологии сочетаются с традиционными ценностями и настоящей душой России.

Стенд Владимирской области будет представлять собой современное прочтение традиций белокаменного зодчества с использованием стекла и современных цифровых носителей. В числе тем, которые обязательно найдут отражение в экспозиции, – развитие экономических зон и промпарков, 1000-летие Суздаля, скоростная автомагистраль М-12 «Восток» и Доброград.