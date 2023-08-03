03 Августа 2023
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Экономика Владимирская область
Фото: kovrovsegodnya.ru

Ключевые векторы позиционирования Владимирской области на Международной выставке-форуме «Россия»: древняя история, традиции и инновационная экономика

Правительство Владимирской области продолжает формирование концепции участия региона в Международной выставке-форуме «Россия», который стартует 4 ноября и продлится до 12 апреля.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Владимирской области, ключевые линии позиционирования регионе на выставочной экспозиции – древняя история, культура и традиции, а также инновационная экономика и развитие социальной сферы.

Рождественский собор Суздальского кремля(2023)|Фото: photosuzdal.ru/ Павел Сухов

В целом на форуме будет представлен регион России, где интересно и комфортно жить, учиться, работать, отдыхать и путешествовать. Где знания, инновации и технологии сочетаются с традиционными ценностями и настоящей душой России.

Стенд Владимирской области будет представлять собой современное прочтение традиций белокаменного зодчества с использованием стекла и современных цифровых носителей. В числе тем, которые обязательно найдут отражение в экспозиции, – развитие экономических зон и промпарков, 1000-летие Суздаля, скоростная автомагистраль М-12 «Восток» и Доброград.

Теги: концепция, владимирская область, выставка-форум россия, 1000-летие суздаля


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