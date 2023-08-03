03 Августа 2023
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Фото: мэрия Екатеринбурга

Призовой фонд марафона "Европа-Азия" в Екатеринбурге превысил миллион рублей

Стали известны подробности марафона "Европа-Азия", который пройдет в Екатеринбурге в это воскресенье, 6 августа. Назван призовой фонд соревнований.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, определены четыре дистанции: марафонская (42,2 километра), полумарафонская (21,1 километра), 10 километров, 3 километра, а также детские забеги. В этом году в связи с празднованием 300-летия Екатеринбурга изменился маршрут марафона, акцент сделан на исторических местах. Спортсмены смогут увидеть башню Исеть, Водонапорную башню, Оперный театр, Храм-на-Крови и другие достопримечательности.

Среди участников будут и именитые спортсмены: многократный чемпион России, участник олимпийских игр Егор Николаев, призер чемпионата страны Алексей Попов, победитель Кубка России в полумарафоне Андрей Янович, победительница Пермского марафона-2022 Любовь Добровольская и многократная чемпионка России Елена Седова.

Призовой фонд марафона составил 1 миллион 154 тысячи рублей. Кроме этого, спонсоры проекта подготовили множество подарков для бегунов. Каждый участник получит медаль с изображением Каслинского чугунного павильона, который установлен в Музее изобразительных искусств. На ленточке имеется юбилейная символика.

Напомним, что для проведения марафона "Европа-Азия" движение по ряду центральных улиц города будет закрыто.

Теги: марафон, призы, забег, Екатеринбург


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