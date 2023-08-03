Ореховый микс, собранный сургутскими НКО, отправят в солдатских посылках бойцам СВО

Сегодня в Сургуте сразу 80 кг орехов передали на склад гуманитарного добровольческого корпуса. Ореховый микс будет в каждой солдатской посылке, которую отправят бойцам в зону СВО. В сборе участвовали некоммерческие организации города Сургута, никто не остался в стороне.

Наталья Гневышева, начальник отдела взаимодействия с НКО Администрации города Сургута, подчеркнула, что практически все НКО города приняли участие в этом сборе.

"Мы постоянно с нашими НКО находимся в диалоге. Сегодня мы передаем ореховую смесь - более 80 кг - нашим солдатам в зону СВО. Военно-патриотическое направление у нас в Сургуте очень развито и все НКО, которые работают по этому направлению, постоянно занимаются сбором и передачей помощи в гуманитарный корпус".

Активисты участвовали в сборе и материально, и просто собирали сибирские орехи самостоятельно.

Константин Лазута, руководитель общественной организации «Федерация кампэки каратэ-до в городе Сургуте», рассказал, что это общественное объединение, а также местная общественная организация «Федерация страйкбола г.Сургута» ( руководитель - Алексей Кузнецов) и МОУ дополнительного образования детей ДЮСШ «Виктория», активно поддерживают многие добрые городские инициативы.

И в этот раз по запросу гуманитарного корпуса инициировали сбор орехов.

"Мы и раньше участвовали, помогали собирать помощь. Это не первое наше участие в сборе гуманитарной помощи жителям Донбасса и нашим бойцам", - сказал Лазута.

Стоит отметить, что многие ребята, которые занимались в спортшклах города Сургута, сейчас воюют на полях СВО. Сын Константина Лазуты ушел добровольцем с первых дней мобилизации, сейчас подписал контракт с Минобороны и продолжает службу. Недавно боец был в отпуске в родном городе.

Завхоз гуманитарного добровольческого корпуса в Сургуте Наталья Губанова сегодня приняла 80 кг орехового микса: "Это хорошее подкрепление иммунитета нашим ребятам, которые служат на полях СВО".

Она также рассказала, что в Сургуте регулярно собирают "коробки добра" для жителей Донбасса с продуктами и предметами первой необходимости.

Наталья Губанова сообщила, что в посылки нашим бойцам сургутские волонтеры собирают чай, кофе, сахар, сгущенку, а в этот раз добавят и ореховый микс. А еще в солдатские посылки обязательно кладут письма, которые пишут бойцам юные сургутяне.