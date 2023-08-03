03 Августа 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В Тюменской области жительнице деревни Речкина отказали в компенсации за сгоревший в мае дом

Жительнице деревни Речкина в Тюменской области отказали в получении компенсации в связи с утратой жилья во время пожара, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, 7 мая 2023 года, природный пожар подошел вплотную в населенным пунктам Успенка и Речкина, перекинулся на дома. У женщины сгорел дом и другие строения. Однако из-за отсутствия документов, подтверждающих право собственности, орган местного самоуправления отказал женщине в получении выплаты.

Прокурор района, действуя в интересах заявительницы, с целью защиты ее социальных прав, обратился в суд с исковым заявлением о признании за ней права собственности на жилой дом и строения, а также права на единовременную денежную выплату в размере 1,3 млн руб.

Тюменский районный суд удовлетворил требования прокуратуры. Решение суда не вступило в законную силу.

Теги: Речкина, пожар, дом, компенсация


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