03 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Литва усилит охрану границы после приезда "Вагнера" в Белоруссию

Литва сразу перемещения ЧВК "Вагнер" в Белоруссию наметила новые планы охраны границы. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким на Сувалкском перешейке.

По словам Науседы, планы предусматривают усиление со стороны вооруженных сил. Также Литва усилила свои силы разведки, передает РИА Новости.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что якобы около 100 бойцов ЧВК "Вагнер" выдвинулись в сторону Сувалкского коридора. По его словам, они, вероятно, будут маскироваться под белорусских пограничников и будут помогать нелегалам проникать на территорию Польши, "чтобы дестабилизировать ее". Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг заявления Варшавы.

Сувалкский коридор — гипотетический сухопутный коридор между Белоруссией и Калининградской областью России длиной около 100 километров, расположен на участке границы Польши и Литвы.

Теги: литва, чвк вагнер, граница


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