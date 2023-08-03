Суд просят привлечь Роскосмос к субсидиарной ответственности по долгам Миасского машиностроительного завода

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление конкурсного управляющего Анатолия Селищева о привлечении ГРЦ "Макеева" и Роскосмос к субсидиарной ответственности по обязательствам Миасского машиностроительного завода в рамках дела о банкротстве предприятия. Определение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления назначено на 25 сентября.

Напомним, в феврале 2021 года Миасский машиностроительный завод подал в Арбитражный суд Челябинской области заявление о банкротстве. Сумма исковых требований составила 2 млрд 381 млн руб. Это задолженность предприятия перед "Россельхозбанком". В декабре 2021 года Арбитражный суд Челябинской области признал обоснованным заявление Миасского машиностроительного завода о банкротстве. На предприятии введена процедура наблюдения. В июле прошлого года в отношении предприятия введена процедура конкурсного производства. В июле суд продлил до 18 декабря срок конкурсного производства в отношении завода.

АО "Миасский машиностроительный завод" входит в госкорпорацию "Роскосмос". Предприятие специализируется на производстве компонентов ракетных комплексов для военно-морского флота России, а также на выпуске продукции гражданского пользования.