Российских машин не хватит на всех российских чиновников - источник

Планам Владимира Путина пока не суждено сбыться. Российский автопром пока не обладает достаточными мощностями, чтобы сделать большую закупку машин для российских чиновников, передает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Тема начала прорабатываться какое-то время назад. И специалисты, которые занимаются госзакупками, встречались с автопроизводителями, уточняли вопросы, касающиеся закупки большой партии. Пока нужных мощностей, а значит количества машин, нет", - говорит инсайдер.

Ранее на встрече с руководителями промышленных предприятий президент России заявил, что теперь все российские чиновники должны закупать только отечественные автомобили, даже если они не такие комфортные, как иномарки.

В июне этого года министр финансов России Антон Силуанов пообещал в Госдуме пересадить всех своих подчиненных на автомобили, произведенные в РФ. Но это не обязательно будут "Лады" – можно китайские, собранные в России. Также не обсуждалась стоимость машин, которые закупят для чиновников. Парламентарии допустили, чтобы правительство ездило и на дорогущих "Аурусах".