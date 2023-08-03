17-летний хоккеист из молодежки "Кузбасса" скончался после укуса энцефалитного клеща

17-летний хоккеист Евгений Хвалько-младший скончался после укуса энцефалитного клеща.

Юноша играл в хоккей с мячом. Он выступал за молодежку "Кузбасса", где его отец сначала был полузащитником, а потом тренером.

"Сезон 2022/2023 стал во многом прорывным для Евгения Хвалько <…> набрал 20 очков (10+10) в матчах Высшей лиги, а в апреле вместе с юниорами "Кузбасса" победил в Первенстве России в Иркутске. Увы, после нескольких недель борьбы за жизнь талантливый хоккеист скончался в результате осложнений, вызванных клещевым энцефалитом", - говорится в сообщении Федерации хоккея с мячом России.