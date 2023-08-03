03 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В самом молодом районе Екатеринбурга масштабно отмечают День строителя

В самом молодом районе Екатеринбурга — Академическом — с размахом отмечают День строителя.

В Преображенском парке собрались жители и гости района, все желающие могут ознакомиться с достижениями подрядных строительных организаций, посетить выставку строительной техники, мастер-классы по укладке плитки. Кроме того, гости праздника могут поучаствовать в танцевальном флешмобе, цветочной ярмарке, дино-шоу, викторинах, конкурсах и квестах для детей и взрослых, пострелять из рогатки Angry Birds, а также попасть под перо профессиональных шаржистов.

Генеральный директор АО СЗ "РСГ-Академическое" Сергей Ланцов в своем выступлении отметил, что сегодня в Академическом чествуют творцов и созидателей. День строителя переплетен с днем рождения Екатеринбурга, потому что отцы-основатели столицы Урала задали направление развития города, как и те, кто возводят дома в Академическом.

"То, что сегодня вы делаете, вписывает наши имена и результаты труда в историю района", — сказал Сергей Ланцов.

Генеральный директор АО специализированный застройщик "РСГ-Академическое" Сергей Ланцов(2023)|Фото: Накануне.RU

Глава Академического района Николай Смирнягин сообщил, что сегодня на стройках жилых домов, социальных объектов, улично-дорожной сети и рекреационных зон трудятся тысячи ответственных, профессиональных людей.

"Огромное спасибо за ваш труд. Слава строителям Академического!" — сказал он.

Глава Академического района Николай Смирнягин(2023)|Фото: Накануне.RU

Главный директор по строительству ГК "КОРТРОС" Николай Складнев сообщил, что для многих из собравшихся День строителя важнее Нового года. Главная заслуга тех, кто строит Академический, — популяризация профессии строителя.

Среди выступавших был также депутат думы Екатеринбурга, председатель депутатской группы содействия развитию Академического Михаил Матвеев. По его словам, строитель — одна из самых древних и мирных профессий, а строительная отрасль является локомотивом экономики. Сегодня в стране насчитывается более 100 тыс. профильных организаций с 8 млн работников.

Генеральный директор ООО "Объединенной службы заказчика" Николай Складнев(2023)|Фото: Накануне.RU

Депутат думы Екатеринбурга, председателя депутатской группы содействия развитию Академического Михаил Матвеев(2023)|Фото: Накануне.RU

Во время официального открытия мероприятия награждали различных представителей строительных организаций. Перед собравшимися выступили творческие коллективы.

Студотряд на Дне строителя в Академическом(2023)|Фото: Накануне.RU

После окончания церемонии участники празднования отправились гулять по району. Строительные организации развернули в парке свои шатры и приготовили угощения: напитки с дымком, сахарную вату, жареное мороженое, также работает полевая кухня.

День строителя в Академическом(2023)|Фото: Накануне.RU

День строителя в Академическом(2023)|Фото: Накануне.RU

День строителя в Академическом(2023)|Фото: Накануне.RU

День строителя в Академическом(2023)|Фото: Накануне.RU

День строителя в Академическом(2023)|Фото: Накануне.RU

День строителя в Академическом(2023)|Фото: Накануне.RU

Теги: Академический, День строителя, Сергей Ланцов, Николай Смирнягин, Николай Складнев, Михаил Матвеев


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