03 Августа 2023
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Фото:mchs.gov.ru

Цех по производству кислородных аккумуляторов загорелся в подмосковном Воскресенске

В подмосковном Воскресенске произошел пожар на химическом предприятии.

По данным РИА Новости, горит цех по производству кислородных аккумуляторов. Эвакуированы семь человек.

Как пишет Mash, пожар начался в подмосковной деревне Ачкасово около АЗС. В районе поднимается огромный столб дыма. По данным телеграм-канала, пожару присвоен второй ранг опасности.

Очевидцы сообщили, что на месте был слышен звук взрыва. Площадь пожара, по последним данным, составляет 300 квадратных метров.

Теги: пожар, Воскресенск, цех по производству кислородных аккумуляторов


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