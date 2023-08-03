Цех по производству кислородных аккумуляторов загорелся в подмосковном Воскресенске
В подмосковном Воскресенске произошел пожар на химическом предприятии.
По данным РИА Новости, горит цех по производству кислородных аккумуляторов. Эвакуированы семь человек.
Как пишет Mash, пожар начался в подмосковной деревне Ачкасово около АЗС. В районе поднимается огромный столб дыма. По данным телеграм-канала, пожару присвоен второй ранг опасности.
Очевидцы сообщили, что на месте был слышен звук взрыва. Площадь пожара, по последним данным, составляет 300 квадратных метров.