Три прошлых кандидата в мэры Перми заявились на конкурс

В Перми документы на конкурс по выбору мэра города подали 14 человек.

По данным "Ъ-Прикамье", в числе последних заявившихся пермский активист и блогер Денис Галицкий, сотрудник службы безопасности "Почтабанка" Евгений Рожков и руководитель отдела развития транспортной безопасности пермского городского департамента транспорта Александр Синявский.

Отметим, что Рожков, Галицкий и Синявский участвовали в конкурсе на должность мэра в 2021 году вместе с прошлым главой Алексеем Демкиным.

Также участие в конкурсе принимают директор новоильинского предприятия "Желтранс" Александр Семакин и безработная жительница города, секс-блогер Ирина Боровик, министр экономического развития и инвестиций Пермского края Эдуард Соснин, он считается основным претендентом на должность мэра, глава Ленинского района Перми Александр Русанов, сотрудница краевого управления капитального строительства Кристина Коскова, адвокат Марина Казанцева, юрист Мария Булычева, руководитель фракции КПРФ в заксобрании Прикамья Анна Баранова, безработная Оксана Комягина, упаковщик третьего разряда ООО "Уралбумага" Андрей Золотарев и участник СВО, командир танкового взвода, экс-замглавы Добрянки Ильяс Гайнанов.

Напомним, 27 июня депутаты думы Перми приняли отставку мэра города Алексея Демкина. И.о. главы города назначена вице-мэр Ольга Андрианова. Экс-глава города стал вице-премьером правительства Пермского края. Документы от кандидатов принимаются до 3 августа.