Жителя Челябинской области осудят за хищение у пенсионеров более 1,2 млн рублей

В Челябинской области 40-летнего жителя города Юрюзань будут судить по обвинению в хищении денежных средств у пенсионерок под видом помощи родственникам, попавшим в ДТП, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчину обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, он, действуя по предварительному сговору с неустановленным лицом, похищал денежные средства граждан под предлогом оказания помощи их родственникам, попавшим ДТП. Мужчина выполнял роль курьера. Забирал деньги у потерпевших и переводил на банковский счет, указанный неустановленным лицом. За это он получал денежное вознаграждение.

В результате обвиняемый похитил у семи пенсионерок свыше 1,2 млн рублей.