03 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Уральское издание "Вечерние ведомости" вновь обвинили в дискредитации ВС

Уральское издание "Вечерние ведомости" вновь обвиняют в дискредитации российской армии. Об этом СМИ сообщило в своем Telegram-канале.

Полиция Екатеринбурга усмотрела целый ряд публикаций, "дискредитирующих использование ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности". Какие именно публикации привлекли внимание силовиков, пока неизвестно.

По совпадению, на которое обратили внимание сами журналисты "ВВ", нарушения были обнаружены буквально на следующий день после того, как на "Вечерних ведомостях" вышли материалы, рассказывающие о коррупции в среде высокопоставленных свердловских полицейских.

Директора издания Гузель Аиткулову вызвали на 9 августа в МВД для составления протокола.

Напомним, в июне 2022 года "Вечерним ведомостям" назначили штраф в 150 тысяч рублей за пост в Telegram. В нем рассказывалось о задержании уличного художника Леонида Черного со стикерами с символикой Z (при этом в публикации изображение стикеров было частично замазано). В итоге суд посчитал это дискредитацией Вооруженных сил РФ.

Позже издание оштрафовали еще на 200 тысяч рублей за 54 факта "дискредитации" российской армии. Оба решения были обжалованы, но Свердловский областной суд оставил их в силе.

Теги: Вечерние ведомости, полиция, ВС, протокол


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