Путин заявил о планах пересадить "чиновничество наше замечательное" на российские автомобили

03 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Байкал превратят в СПА?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Путин заявил о планах пересадить "чиновничество наше замечательное" на российские автомобили

Владимир Путин заявил, что российские чиновники должны ездить на российских же автомобилях. По мнению президента, это "будет поскромнее, чем раньше", но "ничего страшного, наоборот, даже хорошо".
Читайте также:

"Министерства, ведомства, управление делами [президента] обратились с просьбой закупки [автомобилей] продолжить и сделать упор, по сути, на автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях", - заявил глава государства на встрече с промышленниками.

"Все это чиновничество наше замечательное должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей", - добавил Путин.

прямая линия, путин, коллаж, АЗС, бензин, лада калина, коллаж(2018)|Фото: 1 канал

И это при том, что в нынешнем году в России падает производство автомобилей даже в сравнении с "мертвым" для отрасли 2022 годом. По итогам шести месяцев 2023-го производство в РФ сократилось почти на треть, автозаводы выпустили 197 тыс. легковых авто, что на 29,9% меньше показателей за аналогичный период прошлого года.

И тем не менее, чуть не каждый месяц мы слышим призывы "пересадить чиновников на отечественные авто". Если учесть, что в стране более 2 млн чиновников, то таких объемов производства хватит далеко не всем, да и желающих ездить без подушек безопасности немного. В общем, опять "китайцы" (под видом российского автопрома) в помощь нашему "чиновничеству замечательному".

Кстати, на этом же совещании глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов предложил Путину испытать "Искру" – новую модель Lada, которую планируется начать выпускать в следующем году.

Теги: владимир путин, автопром, лада, чиновники


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети