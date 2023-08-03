Путин заявил о планах пересадить "чиновничество наше замечательное" на российские автомобили

Владимир Путин заявил, что российские чиновники должны ездить на российских же автомобилях. По мнению президента, это "будет поскромнее, чем раньше", но "ничего страшного, наоборот, даже хорошо".

"Министерства, ведомства, управление делами [президента] обратились с просьбой закупки [автомобилей] продолжить и сделать упор, по сути, на автомобили иностранного производства, продолжить такую практику. Я сказал, что это должно быть абсолютно исключено и все чиновники страны должны ездить на отечественных автомобилях", - заявил глава государства на встрече с промышленниками.

"Все это чиновничество наше замечательное должно понимать, что нужно стремиться к развитию отечественных брендов, отечественных автомобилей", - добавил Путин.

И это при том, что в нынешнем году в России падает производство автомобилей даже в сравнении с "мертвым" для отрасли 2022 годом. По итогам шести месяцев 2023-го производство в РФ сократилось почти на треть, автозаводы выпустили 197 тыс. легковых авто, что на 29,9% меньше показателей за аналогичный период прошлого года.

И тем не менее, чуть не каждый месяц мы слышим призывы "пересадить чиновников на отечественные авто". Если учесть, что в стране более 2 млн чиновников, то таких объемов производства хватит далеко не всем, да и желающих ездить без подушек безопасности немного. В общем, опять "китайцы" (под видом российского автопрома) в помощь нашему "чиновничеству замечательному".

Кстати, на этом же совещании глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов предложил Путину испытать "Искру" – новую модель Lada, которую планируется начать выпускать в следующем году.