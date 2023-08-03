03 Августа 2023
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Фото: Накануне.ru

В России выдано рекордное число внутренних и заграничных паспортов

За первые шесть месяцев 2023 года в России оформлено рекордное количество внутренних и заграничных паспортов. Внутренние паспорта получили чуть более 5 млн человек. Эту цифру объясняет выдача документов жителям присоединенных территорий. Загранпаспорта получили более 2,8 млн россиян. Эксперты считают, что граждане делают это "на всякий случай".

В 2022 году в первом полугодии всего было выдано 5,9 паспортов, в том числе 3,4 млн внутренних.

Эксперт по миграции Вячеслав Поставнин полагает, что пик выдачи паспортов уже пройден и в ближайшее время пойдет на спад. "Рост будет, но уже не такой. Все, кому требовались паспорта, полагаю, уже получили их", - цитирует эксперта "Коммерсант".

Теги: паспорт, россияне, загранпаспорт


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