В России выдано рекордное число внутренних и заграничных паспортов

За первые шесть месяцев 2023 года в России оформлено рекордное количество внутренних и заграничных паспортов. Внутренние паспорта получили чуть более 5 млн человек. Эту цифру объясняет выдача документов жителям присоединенных территорий. Загранпаспорта получили более 2,8 млн россиян. Эксперты считают, что граждане делают это "на всякий случай".

В 2022 году в первом полугодии всего было выдано 5,9 паспортов, в том числе 3,4 млн внутренних.

Эксперт по миграции Вячеслав Поставнин полагает, что пик выдачи паспортов уже пройден и в ближайшее время пойдет на спад. "Рост будет, но уже не такой. Все, кому требовались паспорта, полагаю, уже получили их", - цитирует эксперта "Коммерсант".