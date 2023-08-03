Apple впервые оштрафовали за отказ удалить запрещенный контент

Мировой суд Москвы впервые оштрафовал американскую корпорацию Apple за неудаление запрещенной информации.

На компанию составили протокол по части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях .Причина - неудаление из приложения Apple Podcasts двух подкастов, направленных "на дестабилизацию политической обстановки в России".

Сумма штрафа составила 400 тысяч рублей, сообщает ТАСС. Наказание назначено ниже низшего предела (статья предполагает для юридических лиц штрафы от 800 тысяч до четырех миллионов рублей).

Ранее мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал на 4 миллиона рублей стриминговый сервис Twitch, не удаливший эфир с экс-советником офиса Владимира Зеленского Алексеем Арестовичем.