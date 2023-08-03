Хинштейн анонсировал антикоррупционные расследования в отношении руководства Самарской области

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян и его заместитель Асланбек Майрамукаев задержаны по уголовному делу о мошенничестве в областных лечебных учреждениях. Расследование ведет УМВД Самары, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн, представляющий в парламенте Самарскую область.

"Лишь неделю назад я предсказывал, что список громких антикоррупционных разоблачений в руководстве региона — продолжится. Смею предположить, что и сегодняшние "мероприятия" — далеко еще не финал", - намекает Хинштейн.

Он напомнил, что Бенян стал уже вторым областным министром, которого за последнее время выводят из кабинета в наручниках. В апреле этого года был арестован министр строительства Николай Плаксин, а также директор Фонда капремонта региона, глава госинспекции Стройнадзора, под домашним арестом находится председатель Счетной палаты Самарской области.

"Все это доказывает беспрецедентный уровень коррупции в руководстве Самарской области, мириться с которым уже просто невозможно. Кто следующий?" – пишет депутат.