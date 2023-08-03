В Челябинске выбрали подрядчика для продления Комсомольского проспекта за 148 млн рублей

В Челябинске выбрали подрядчика для продления Комсомольского проспекта. Работы за 148,7 млн рублей выполнит компания "Арсак". Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Подрядчику нужно построить четырехполосную асфальтобетонную дорогу длиной 228 м. Выполнить работы нужно до 20 июля 2024 года.

Добавим, что начальная цена контракта составлял 167 млн рублей. В аукционе приняли участие две компании.