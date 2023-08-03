К фестивалю университетского спорта в Екатеринбурге выпустили почтовую марку

В честь Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге выпущена специальная почтовая марка. Об этом Накануне.RU сообщили в оргкомитете предстоящего турнира.

На марке изображен один из объектов фестиваля – Дворец водных видов спорта, где разыграют медали по плаванию и прыжкам в воду. Арена была построена специально к фестивалю университетского спорта.

Тираж марки составил 88 тысяч экземпляров. Дополнительно будут изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Екатеринбурга и Москвы, а также картмаксимум, художественная обложка с почтовой маркой и виньеткой внутри.

8 августа марки поступят во все крупные городские отделения Екатеринбурга. В день выхода состоится торжественная церемония почтового гашения. Все желающие смогут приобрести уникальную марку и поставить оттиск почтовым штемпелем первого дня в центральном почтовом отделении на проспекте Ленина, 39.

Напомним, Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ пройдет с 19 по 31 августа 2023 года. По городу уже начали ходить автобусы и трамваи в цветах фестиваля.