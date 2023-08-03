В Астраханской области нашли мавзолей хана Золотой Орды

Российские археологи нашли в Астраханской области, в районе села Лапас, древний мавзолей, предположительно построенный ханом Золотой Орды Узбеком, который в 1312 году ввел государственную религию Орды — ислам.

По оценкам, он был построен в 20-30-х годах XIV века. Высказываются предположения, что мавзолей стал символом объединения разных политических и религиозных сил и был построен на месте языческого захоронения одного из основателей древнего государства. Возможно, его посещали делегации других стран, включая русских князей.

"Мавзолей очень большой и построен над могилой очень большого человека. Пока мы не знаем, над чьей, но то, что это был один из высочайших людей Золотой Орды, — несомненно", — рассказал начальник Учебно-научного археолого-этнологического центра Марийского государственного университета Евгений Пигарев.