03 Августа 2023
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Наука и техника Южный ФО Астраханская область
Фото: пресс-служба УрГАУ

В Астраханской области нашли мавзолей хана Золотой Орды

Российские археологи нашли в Астраханской области, в районе села Лапас, древний мавзолей, предположительно построенный ханом Золотой Орды Узбеком, который в 1312 году ввел государственную религию Орды — ислам.

По оценкам, он был построен в 20-30-х годах XIV века. Высказываются предположения, что мавзолей стал символом объединения разных политических и религиозных сил и был построен на месте языческого захоронения одного из основателей древнего государства. Возможно, его посещали делегации других стран, включая русских князей.

"Мавзолей очень большой и построен над могилой очень большого человека. Пока мы не знаем, над чьей, но то, что это был один из высочайших людей Золотой Орды, — несомненно", — рассказал начальник Учебно-научного археолого-этнологического центра Марийского государственного университета Евгений Пигарев.

Теги: раскопки


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