На 82-м году жизни умерла актриса Ирина Мирошниченко

На 82-м году жизни скончалась актриса Ирина Мирошниченко. Информацию подтвердил RT ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

Отмечается, что актриса умерла в реанимации, не приходя в сознание.

В конце июля Мирошниченко попала в реанимацию одной из московских больниц на фоне тяжелого течения гриппа. Mash пишет, что предварительная причина смерти — полиорганная недостаточность вследствие септического шока. По данным телеграм-канала, осложнения развились из-за инфекционного эндокардита (воспаления внутренней оболочки сердца). Также у актрисы обнаружили опухоль турецкого седла (область головного мозга).

Мирошниченко — советская и российская актриса, певица, народная артистка РСФСР. Наибольшую известность получила благодаря ролям в фильмах "Я шагаю по Москве", "Дядя Ваня", "Андрей Рублев", "Зимняя вишня".