03 Августа 2023
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Фото: Украинская Православная Церковь

УПЦ не рассматривает переход на григорианский календарь

УПЦ не собирается переходить на григорианский календарь, принятый недавно местными раскольниками. Об этом заявил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.
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Недавно на Украине были согласованно приняты два решения - раскольники перешли на григорианский календарь, а Зеленский перенес ряд госпраздников, включая Рождество (на 25 декабря).

Церковь же не рассматривает этот вопрос, потому что он политический, а не церковный, сказал иерарх. В 1920-х Фанар начал продвигать эту идею, ориентируясь на унию. Но Церковь туда не собирается. Кроме того, введение григорианского календаря ставит и неожиданные конкретные проблемы. Например, когда Пасха поздняя, из богослужебного года может полностью выпасть Петров пост. Поэтому Церковь не будет идти на поводу у политического режима, а использует тот календарь, который был при жизни Христа.

"Светская власть вправе на основании своих приоритетов вводить или отменять праздники, которые она считает государственными. Наше же право – отмечать церковные праздники в свое, установленное многолетней традицией время. И это право у нас никто отнять не может", – подчеркнул митрополит Антоний.

Напомним, Зеленский угрожает УПЦ запретом. Хотя законопроект о запрете УПЦ был недавно перенесен. Как считают некоторые эксперты, священноначалию дали время на выполнение неких указаний.

Теги: украина, церковь, УПЦ, календарь


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