03 Августа 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Путина радует низкая безработица, ЦБ – беспокоит, предприятия – страдают из-за дефицита кадров

Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности высказал свое видение ситуации на рынке труда и с ростом зарплат. Президент склонен говорить о минимальной безработице, но молчит о дефиците кадров. Радуется росту зарплат, но не отмечает, что производительность растет медленнее уровня реальных заработных плат.

"Занятость сохраняется на уровне 2021 года, и она составляет порядка десяти миллионов человек (в отрасли – прим. ред.) – это 14% всех занятых в нашей экономике. Это приличный уровень. Растет заработная плата: в мае она более чем на 20% превысила прошлогодний уровень – я так понимаю, это "номинал", в номинале, – 69,2 тыс. руб. в месяц.

Вот эти два фактора – сохранение занятости и рост заработных плат – указывают на то, что российская промышленность набирает ход, обороты, получает заказы, осваивает новые направления. По итогам первого полугодия рост обрабатывающих отраслей в годовом выражении составил 6,2%. Это хороший результат", - заявил президент.

Между тем, в июле 42% промышленных предприятий в стране испытывали кадровый дефицит – это максимальное значение с 1996 года. Показатель увеличивается очень резко – еще в апреле на дефицит работников жаловались только 35% предприятий.

Дефицит кадров очень беспокоит Центральный банк России, поскольку является проинфляционным фактором в условиях и без того разгоняющегося роста цен.

"В условиях ограниченности свободных трудовых ресурсов рост производительности труда может сильнее отставать от роста реальных заработных плат", - считают в ЦБ.

Теги: владимир путин, безработица, дефицит


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