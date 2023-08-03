В Югре будет создан инновационный научно-технологический центр "Юнити Парк"

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске в Югре проекта по созданию "Юнити Парка", сообщили Накануне.RU в департаменте внутренней политики Югры.

По поручению президента РФ в автономном округе будет создан инновационный научно-технологический центр. Он расширит производство наукоемкой продукции, будет способствовать коммерциализации уникальных технологий и увеличит приток инвестиций в регион.

Постановлением правительства РФ определены основные направления работы — разработка технологий в области энергетической безопасности, исследования в сфере медицины, а также создание передовых инженерных технологий и материалов, адаптированных к условиям Севера и Арктики.

Большинство научных площадок будут располагаться в Сургуте, а базовым учреждением выбран Сургутский государственный университет.

Частным и государственным компаниям, кто готов инвестировать в развитие центра, предоставят земельные участки и объекты инфраструктуры на льготных условиях.