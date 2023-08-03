В Екатеринбурге женщина три года получала пособия на ребенка, никогда его не рожав

В Екатеринбурге перед судом предстанет жительница города. Ее обвиняют в мошенничестве при получении социальных выплат.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, однажды женщина разработала преступный план по хищению бюджетных денег. Для этого она использовала документы, содержащие ложные сведения о рождении ребенка. Их аферистка предоставила в госучреждения, чтобы получать социальные выплаты.

В итоге ей были назначены единовременное пособие при рождении, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребенка и ежемесячное пособие на ребенка. При этом, как показало расследование, женщина никогда не рожала и никого не усыновляла.

Таким незаконным способом с июня 2020 по апрель 2023 года мошенница получила выплаты на сумму более 622 тысяч рублей. Теперь ее уголовное дело рассмотрит Верх-Исетский районный суд уральской столицы.