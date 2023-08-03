СМИ: От очного участия в саммите БРИКС следом за Путиным отказывается премьер-министр Индии

Саммит БРИКС в Йоханнесбурге становится все менее представительным. Следом за президентом России от очного участия в нем отказался премьер-министр Индии Нарендра Моди. По данным РИА Новости, которое ссылается на источник в индийском правительстве, Моди отказался от личного участия в саммите из-за того, что на нем не будет Путина.

Источник сообщил, что вместо премьер-министра в ЮАР на саммит поедет вице-премьер или министр иностранных дел Индии. Пока не известно, будет ли Моди принимать участие в саммите дистанционно, как это собирается сделать Путин.

У президента России, очевидно, причина не поехать на саммит была совсем другая. В случае приезда российского лидера в Йоханнесбург власти ЮАР оказались бы в крайне сложной политической ситуации. Поскольку они признают юрисдикцию Международного уголовного суда, они должны были бы арестовать Путина – ранее МУС выдал ордер на его арест по подозрению в военном преступлении. Но такое действие было бы равносильно началу военного конфликта.