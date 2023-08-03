СМИ: В Минздраве Самарской области проходят обыски

Правоохранительные органы проводят обыски в Министерстве здравоохранения Самарской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его данным, обыски связаны с уголовным делом о мошенничестве.

Baza пишет, что в Самарской области задержали министра здравоохранения региона Армена Беняна и его заместителя Асланбека Майрамукаева. Обыски проходят в кабинетах чиновников, уточняет Telegram-канал.

Mash добавляет, что с декабря 2022 года по Тольятти прошли задержания высокопоставленных врачей, среди которых оказались руководитель горбольницы №1 Максим Замулин, главврач поликлиники №2 Андрей Житлов, главврач поликлиники №4 Александра Кулагина и другие.