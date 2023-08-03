Суд отправил под домашний арест подозреваемую в поджоге военкомата в Челябинской области

В Копейске Челябинской области суд отправил под домашний арест до 1 октября женщину, подозреваемую в поджоге военкомата.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Копейского городского суда, следователь ходатайствовал о заключении под стражу подозреваемой. Женщина и ее защитник заявили, что она скрываться не будет. Кроме того, у нее есть постоянное место жительство, где проживает со своей матерью и дочерью. Суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

Напомним, в Челябинской области ночью 1 августа в двух городах попытались поджечь военкоматы. В Копейске за попытку поджога военкомата задержали 54-летнюю женщину, которая бросила коктейль молотова в медицинский кабинет.